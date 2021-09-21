Налоговая служба предупредила об изменении кадастровой стоимости недвижимости в Карелии

Собственники объектов недвижимости, в том числе, физические лица в Карелии почувствуют в 2021 году изменения в кадастровой стоимости и размере налога на имущество.

Об этом сообщили в Управлении ФНС по Карелии.

«Начиная с 2021 года, правоприменительной практикой учтены существенные изменения, которые неизбежно отразятся на ситуации в целом, в том числе, и начислении налога на имущество. В Карелии очередной тур кадастровой оценки по объектам капитального строительства был проведен по состоянию на 01.01.2020 года. По большинству объектов капитального строительства произошло изменение кадастровой стоимости в ту или иную сторону, что повлекло за собой изменения налогооблагаемой базы и — соответственно размера налога на имущество», — пояснили в УФНС.

Если эти изменения привели к увеличению налога на имущество, то собственники недвижимости могут подать заявления о пересчете кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Кадастровую стоимость своего объекта собственник может узнать на сайте Росреестра по его кадастровому номеру. Заявление об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости подаются в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки».