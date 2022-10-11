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Налоговики проверят предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку

Новости. Общество
07:00, 30 Ноября 2022

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В прокуратуре Карелии прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц и снижения неформальной занятости.

Заседание провел зампрокурора Карелии Василий Шевченко.

На комиссию пригласили представителя ООО «М Спорт Карелия», к которому у прокуратуры было много вопросов.

Надзорное ведомство интересовало, как один сотрудник может обеспечивать выручку в 125 млн рублей.

«По данным налоговой инспекции, выручка за минувший год составила порядка 125 миллионов рублей. При этом на предприятии работает один сотрудник. У нас возникают законные опасения, что не все налоги, которые должны быть выплачены, выплачиваются», — выразил сомнение зампрокурора республики Василий Шевченко.

Представитель компании «М Спорт Карелия» объяснил, что их предприятие входит MB Barbell.

«Группа предприятий MB Barbell полностью выполняет свои обязательства перед государством в плане своевременной и полной уплаты налогов. Да, там есть всего лишь один человек, он же учредитель, он же — директор, он же — бухгалтер», — сказал представитель ООО «М Спорт Карелия».

На уточняющий вопрос налогового инспектора, действительно со всем справляется один человек. Представитель компании ответил лаконичным «да».

«У вас не проходят начисления заработной платы. Такое чувство, что директор бесплатно трудится на предприятии. Но, если проанализировать расчетный счет, можно увидеть признаки, что вы снимаете деньги, как мы предполагаем, для заработной платы», — заметила руководитель налоговой службы Карелии Инна Кравченко, пообещав провести проверку предприятия.

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