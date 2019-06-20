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Новости. Общество
09:41, 20 Июня 2019
фото: ГТРК Карелия

"Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами"

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Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, но при этом ее задерживал спецназ, а суд арестовал по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

- Мне рассказал все папа: меня дома не было, я была в Петрозаводске. Говорит, это произошло в 6 утра 13 июня. Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами. Естественно, зашли. Спали дети. Они всех своим поведением разбудили. Потом стали по всем комнатам искать какую-то информацию, хотя мама им сказала, что у нее кабинет в одной комнате и можно больше нигде не искать, не надо пугать детей. Забрали все вещи, даже детский компьютер, винчестер, мой личный, для работы. Хотели еще детские телефоны забрать, но мы их отстояли…

Эту историю "Столице на Онего" рассказала Ксения, дочь председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермера из деревни Рыпушкалицы, лауреата 2018 года Ираиды Шалак, которая была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, - говорится в сообщении ведомства. - Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-20 10:30:07
"Фермеры, занимающиеся растениеводством на Олонецкой равнине, в декабре 2016 года объединились в сельскохозяйственный потребительский кооператив "Олонец-Агро", который в 2018 году планирует участвовать в мероприятии по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В феврале 2019 года снова находим официальную информацию о кооперативе "Олонец-Агро". Сообщается, что объединение фермеров в прошлом году вырастило картофеля - 870 т, капусты - 340 т, моркови - 18 т, свеклы - 12 т, огурцов - 9 т, клубники - 1,2 т.
Там же находим справку, что в августе 2018 года "Олонец-Агро" от Минсельхоза был предоставлен грант на развитие материально-технической базы кооператива в 14,3 млн рублей на строительство овощехранилища с объемом хранения продукции 3 тысячи тонн."
Спрашивается а в чём преступление?
Где преступные схемы и в чём наши доблестные органы МВД усмотрели мошенничество? В том, что люди объединились и успешно вели бизнес? С каких пор у нас потребительские кооперативы стали преступным сообществом? Когда бизнес душится на корню,в угоду чьих-то прихотей, экономического прорыва в стране не будет!

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