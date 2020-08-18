Нанятые на общественные работы в Карелии получат шанс на постоянное трудоустройство

Временные общественные работы, организованные Управлением труда и занятости Карелии, после их окончания дают возможность постоянного трудоустройства почти для половины работников.
Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве руководитель Управления Елена Фролова.
Она рассказала о новой программе организации общественных работ, которая финансируется из федерального бюджета.
Предполагается организовать для потерявших работу жителей региона занятость на общественных работах, не требующих высокой квалификации.
По словам Фроловой, в прошлом году, после окончания общественных работ 44% участников остались работать постоянно. Такого же результата можно ожидать в этом году.
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