Нанятые на общественные работы в Карелии получат шанс на постоянное трудоустройство

Временные общественные работы, организованные Управлением труда и занятости Карелии, после их окончания дают возможность постоянного трудоустройства почти для половины работников.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве руководитель Управления Елена Фролова.

Она рассказала о новой программе организации общественных работ, которая финансируется из федерального бюджета. Предполагается организовать для потерявших работу жителей региона занятость на общественных работах, не требующих высокой квалификации. По словам Фроловой, в прошлом году, после окончания общественных работ 44% участников остались работать постоянно. Такого же результата можно ожидать в этом году. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".