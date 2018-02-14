Наплыв новобрачных зафиксировали в ЗАГСе Петрозаводска 14 февраля

В День всех влюбленных в Петрозаводске зарегистрируют 21 пару молодоженов.

Как рассказали "Столице на Онего" в ЗАГСе карельской столицы, 19 пар из 21 уже зарегистрировали свои отношения.

"Зимой по традиции не так много пар в день - порядка 5-7. Летом доходит до 25-27 пар", - рассказали в ведомстве.

Ничего необычного при регистрациях в День Святого Валентина не случилось.

"Все любят друг друга, все счастливы", - добавили в петрозаводском ЗАГСе.