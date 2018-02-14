Наплыв новобрачных зафиксировали в ЗАГСе Петрозаводска 14 февраля

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В День всех влюбленных в Петрозаводске зарегистрируют 21 пару молодоженов.
Как рассказали "Столице на Онего" в ЗАГСе карельской столицы, 19 пар из 21 уже зарегистрировали свои отношения.
"Зимой по традиции не так много пар в день - порядка 5-7. Летом доходит до 25-27 пар", - рассказали в ведомстве.
Ничего необычного при регистрациях в День Святого Валентина не случилось.
"Все любят друг друга, все счастливы", - добавили в петрозаводском ЗАГСе.
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