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Направления на анализы должны выдавать дистанционно, считают в Минздраве РФ

Новости. Общество
22:00, 23 Января 2020
фото: © pixabay.com
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Возможность дистанционного получения направления на некоторые анализы следует предусмотреть в законодательстве, заявила замминистра здравоохранения России Елена Бойко.

"Мы можем сегодня сделать жизнь наших людей легче. Сейчас при первом приходе в поликлинику, когда человек только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда гражданин первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", - цитируют "РИА Новости" Бойко, выступившую на круглом столе по развитию телемедицинских технологий в Совфеде.

Замминистра здравоохранения отметила, что ставить диагноз пациентам с помощью только телемедицинской консультации нельзя, однако многие эксперты из немедицинского сообщества настаивают на смягчении законодательства.

"По мере того, как медицина будет развиваться, по ряду профилей оказания медицинской помощи, возможно, будут выделены какие-то услуги, которые можно делать дистанционно", - подчеркнула Елена Бойко.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава России. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. В рамках национального проекта формируется также сеть Национальных медицинских исследовательских центров, которые будут центрами компетенций - каждый по своему профилю, пишет ТАСС.

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Комментарии

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Zim
2020-01-23 22:48:22
Почему обсуждать (писать комментарии) на Столице можно все, кроме Конституции? Почему на обсуждение Конституции запрет?
Гость
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