Наркодилер из Карелии пытался сбросить знакомую с балкона многоэтажки в Ленобласти

Полиция Ленинградской области задержала судимого мужчину из Карелии, его подозревают в покушении на убийство.

Жителя Карелии задержали по подозрению в покушении на убийство в Кировском районе, пишет 47news.

В понедельник, 25 сентября, около 18.00, у девятиэтажки на улице Октябрьской в Никольском оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Карелии. Районный отдел СК Ленобласти вменяет ему покушение на убийство.

По предварительным данным, ранним утром 16 августа на пожарной лестнице дома на улице Гагарина в Отрадном мужчина закинул на плечо 34-летнюю знакомую и попытался сбросить ее с балкона. Женщина сопротивлялась, остановить злоумышленника пытались ее дети 10 и девяти лет.

Подозреваемого задержали на двое суток и отправили в камеру. Известно, что официально он не трудоустроен, ровно три года назад привлекался к уголовной ответственности за хранение и продажу наркотиков.