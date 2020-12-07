Наркодилер в Карелии получила "условку"

В Петрозаводске осуждены мужчина с женщиной, распространявшие наркотики через интернет, сообщили в Петрозаводском городском суде.

В понедельник, 7 декабря, в Петрозаводском городском суде было рассмотрено дело о сбыте наркотиков. Мужчину и женщину обвиняли в попытке сбыта наркотиков через интернет. Размер изъятых наркотических средств в эпизодах уголовного дела был определен как значительный, а также крупный.

В результате ранее судимому гражданину по совокупности приговоров назначено наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима.

Соучастница отделался четырьмя годами лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.