Наркодилер в Петрозаводске отправился за решетку

Городской суд решил судьбу петрозаводчанина, распространявшего наркотики, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд дело жителя карельской столицы, который обвинялся в совершении трех преступлений, связанных со сбытом наркотиков в крупном размере, в том числе в интернете.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.