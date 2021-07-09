Наркодилер в Петрозаводске отправился за решетку

Городской суд решил судьбу петрозаводчанина, распространявшего наркотики, сообщили на сайте судебной инстанции.
Петрозаводский городской суд дело жителя карельской столицы, который обвинялся в совершении трех преступлений, связанных со сбытом наркотиков в крупном размере, в том числе в интернете.
Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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