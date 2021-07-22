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Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем

Новости. Общество
21:30, 26 Июля 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

Жара несовместима с алкоголем, но если он все-таки есть на столе, то должен быть разбавленным и легким.

Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

«Жара и алкоголь несовместимы. Но если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон — и можно утолять жажду. Но усердствовать в этом отношении нельзя, иначе алкоголь накопится и его токсическое действие окажет негативное воздействие», — рассказал Брюн.

По его словам, в отношении закусок также есть общие рекомендации, что не надо есть много жирного, много сладкого, это может быть удар по органам пищеварения. Поджелудочная железа и печень будут работать с нагрузкой. Поэтому рекомендуется пищевой рацион легкий, холодные супы — окрошка, свекольник, суп на кефире.

«Жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжено. В условиях жары на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. В сущности последствия могут быть катастрофическими — в плане инфарктов миокарда, в плане инсультов и так далее», — добавил врач.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-26 21:39:00
Кирке на заметку ...
Изя
2021-07-26 22:27:38
Off, водка без пива , деньги на ветер )))
Гость
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