Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек

В Петрозаводске 31-летний мужчина, страдающий наркозависимостью, совершил жестокое убийство двух человек, сообщили в Следкоме Карелии.

В одной из квартир в Петрозаводске 12 сентября 2017 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своими знакомыми и убил их.

По словам следователей, он нанес женщине не менее 11 ударов. Бил он знакомую руками, ногами и различными предметами, которые попадались под руку, а после задушил обрывком провода.

Находившемуся рядом мужчине наркоман нанес 26 ударов, также избив его руками, ногами и различными предметами.

В результате кровавой и беспощадной разборки потерпевшие скончались от полученных травм на месте происшествия.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.