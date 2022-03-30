Наркомана — распространителя дури задержали в Карелии

В полиции Сегежского района окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Следователи совместно с сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков завершили расследование уголовного дела о незаконном распространении наркотиков.

Поводом к возбуждению уголовного дела стала информация о причастности к незаконному обороту наркотиков ранее судимого 20-летнего местного жителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили факты противоправной деятельности, фигуранта задержали при сбыте синтетического наркотика.

В дальнейшем следствие установило, что обвиняемый неоднократно приобретал наркотические вещества в нелегальном интернет-магазине. Являясь активным потребителем наркотиков, часть из полученных заказов употреблял самостоятельно, часть распространял среди своих знакомых. Фигурант дал признательные показания.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.