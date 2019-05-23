Наркомана задержали на территории школы искусств в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе учебного заведения, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В среду 22 мая около 16 часов сотрудникам вневедомственной охраны пришлось выехать в петрозаводскую школу искусств. Причиной вызова стало неадекватное поведение мужчины на территории учебного заведения.

Прибыв на указанный адрес, росгвардейцы заметили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины имелись и признаки наркотического опьянения. Проведено медицинское освидетельствование.

В дальнейшем 37-летний житель Петрозаводска был доставлен в республиканскую больницу с подозрением на наркотическое опьянение.