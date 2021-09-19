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Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу

Новости. Общество
15:34, 20 Сентября 2021
фото: страница "Пацанки" в Инстарам

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Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

На официальном сайте проекта ее называют «русской Карой Делевинь» за внешнее сходство с британской топ-моделью и актрисой.

«Росла в бедной семье с матерью, отец бросил в детстве. Даша работает официантом, но мечтает стать моделью. Страдает алкогольной и наркотической зависимостью. Даша осуждена условно на пять лет за сбыт наркотиков. Пришла на проект, чтобы бросить наркотики и стать добрее», — говорится в подписи под ее фотографией на сайте шоу.

Все героини проекта «Пацанки» — заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Во время шоу профессиональные педагоги и психологи готовят для девушек различные задания, каждое из которых «станет маленьким шагом на пути к большой цели».

«Смелый социальный эксперимент поможет пацанкам заново открыться миру, полюбить его и себя», — сказано в аннотации к шоу.

 

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-20 17:08:39
Липовецкий и Серебренников еще в свой театр на главные роли не пригласили?
karelets
2021-09-20 16:04:41
карловская :)
Изя
2021-09-20 16:25:59
karelets, неее , из команды )))
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