Народное гулянье пройдет на главной площади Петрозаводска

В Петрозаводске развернётся народное гулянье "Широкая Масленица – 2020".

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 1 марта в 12.00 на площади Кирова начнётся традиционное народное гулянье "Широкая Масленица – 2020". Стартует оно на главной сцене праздника театрализованным прологом с участием студентов Колледжа культуры и искусств. Далее концертную программу продолжат творческие эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской песни "Катюша". В финале выступят московские артисты – российский музыкальный ансамбль "Балаган Лимитед".

Также на площади Кирова организуют площадку "Блинный двор", где пройдет конкурс поваров "Ай, да блин!" – на самую высокую "блинную горку", приготовленную за один час. Участники будут жарить угощения на раскаленных углях на специально оборудованных поддонах. По завершению конкурса будут произведены замеры и выбран повар, у которого получится самая высокая стопка блинов.

Подробности можно найти на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".