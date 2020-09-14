Народное гулянье в Петрозаводске пройдет в режиме онлайн из-за угрозы COVID-19

Администрация карельской столицы заявила, что празднования "Марьяне" в традиционном формате в этом году не будет.

Народное гулянье "Марьяне" пройдет 4 ноября в дистанционном формате, сообщает пресс-центр мэрии Петрозавдска.

"В этом году народное гулянье "Марьяне" пройдёт в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий. 4 ноября на обновлённом сайте Городского дома культуры подведут итоги заранее объявленных конкурсов", - говорится в заявлении администрации карельской столицы.

Народное гулянье "Марьяне" проводится в Петрозаводске с 2017 года. Оно проходит 4 ноября, в День народного единства. Слово "Марьяне" в переводе с карельского означает "ягодка", поэтому вся символика и идея праздника связаны с карельскими ягодами.

В прошлом году участники празднования соорудили в Петрозаводске "Царь-пирог".