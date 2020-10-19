Нарушителей санитарного режима в период пандемии коронавируса в Карелии оштрафовали на 3,6 млн рублей

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усиливается во всех сферах, предупредил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник на заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с распространением коронавируса в республике.

"Сейчас она контролируемая, - написал Парфенчиков. - Однако тревожит не только ежесуточный прирост инфицированных, но и увеличение количество пациентов, которым требуется госпитализация – с симптомами средней тяжести и тяжелых больных. Конечно, можно ввести более жесткие ограничения, снова все закрыть. Но все мы понимаем, что это будет серьезный удар и по экономике в целом, и по каждому жителю республики".

По словам руководителя республики, единственная возможность избежать всеобщей изоляции – строгое соблюдение противоэпидемических мер. Нахождение в общественных местах в защитной маске обязательно. Персонал в магазинах, других предприятиях обслуживания помимо маски должен быть в перчатках, очках или отделен от посетителей стационарным экраном.

Глава предупредил, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет усилен во всех сферах: от магазинов до парикмахерских. Совместные проверки по согласованию с прокуратурой проводят сотрудники Роспотребнадзора, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

"Результаты уже есть, - заявил Парфенчиков. - Так, например, во время рейда в минувшие выходные нарушения были выявлены магазине "Товары для вас" на Октябрьском проспекте и магазине "Дикси" на улице Мелентьевой в Петрозаводске. Продавцы обслуживали покупателей без перчаток и защитных очков. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Теперь торговым точкам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Всего же на сегодняшний день нарушители оштрафованы на 3,6 миллиона рублей, еще целый ряд протоколов находится на рассмотрении в судах".

Артур Парфенчиков рассказал, что внеплановые проверки проходят в том числе и по обращениям граждан. Сообщить о нарушениях можно в группе Министерства экономического развития.

"Призываю всех: и предпринимателей, и покупателей ответственно подходить к соблюдению элементарных санитарных правил. Только так мы сможем избежать тяжелых последствий пандемии для Карелии", - написал глава Карелии на своей официальной странице.