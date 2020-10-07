Население и власть разошлись в оценке качества местных дорог в Карелии

Качеством автомобильных дорог в Карелии довольны только 10% населения – вопреки официальным данным о том, что более половины автодорог местного значения отвечают нормативам.

Такой вывод следует из подготовленного Минэкономразвития доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

В документе приведены результаты социологического опроса, как состояние дорог оценивают местные жители. Лучший показатель оказался в Питкярантском районе – там качеством дорог удовлетворены 49% населения. Больше всего недовольных в Беломорском и Сегежском районах, где количество удовлетворенных респондентов составило всего по 1%. В целом, опрос показал, что только 10% жителей Карелии удовлетворены качеством автомобильных дорог. Оценка населения не совпадает с данными о доле автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. По состоянию на 1 января 2020 года этот показатель составил 48 % (от 81,7 % в Муезерском районе до 13,2 % в Пудожском районе). То есть больше половины местных автодорог в Карелии, по мнению властей, соответствуют нормативам. Откуда берутся эти показатели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"