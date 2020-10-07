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Население и власть разошлись в оценке качества местных дорог в Карелии

Новости. Общество
15:12, 08 Октября 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Качеством автомобильных дорог в Карелии довольны только 10% населения – вопреки официальным данным о том, что более половины автодорог местного значения отвечают нормативам.

Такой вывод следует из подготовленного Минэкономразвития  доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

В документе приведены результаты социологического опроса, как состояние дорог оценивают местные жители. Лучший показатель оказался в Питкярантском районе – там качеством дорог удовлетворены 49% населения. Больше всего недовольных  в Беломорском и Сегежском районах, где количество удовлетворенных респондентов составило всего по 1%.

В целом, опрос показал, что только 10% жителей Карелии удовлетворены качеством автомобильных дорог.

Оценка населения не совпадает с данными о доле автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.  По состоянию на 1 января 2020 года этот показатель составил 48 % (от 81,7 % в Муезерском районе до 13,2 % в Пудожском районе). То есть больше половины местных автодорог в Карелии, по мнению властей, соответствуют нормативам.

Откуда берутся эти показатели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

 

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Комментарии

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кир
2020-10-08 15:43:50
Просто Дима в пятак хочет. Это его слова.
Рубаль
2020-10-08 15:41:05
Смотря что иметь ввиду под нормативом!
Многие ездили в Финляндию на машинах, конечно, сравнивать у нас и у них неуместно, а вот если взять Папуа или Гвинею,к примеру, хотя....?!??
Юнипер
2020-10-08 15:24:57
дороги хорошие, только агрикалча недовольна
Гость
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