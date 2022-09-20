Население Карелии стало меньше 600 тысяч человек

По новым данным Карелиястата, население республики составило 599,8 тысячи человек.

В ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК Карелиястат привел обновленные данные о численности населения республики. Согласно докладу, население Карелии на 1 августа 2022 года составило 599,8 тысячи человек.

Таким образом, население республики составило менее 600 тысяч человек — последний раз меньшее количество людей проживало в 40-х годах XX века.

Число умерших превысило численность родившихся в республике за год на 3 420 человек.