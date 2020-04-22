Население в Карелии помогает бороться с предпринимателями, нарушающими "антивирусный" запрет

Бороться с нарушениями карантинных мер со стороны торговых и других организаций Карелии помогает бдительность граждан.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"И на телефоны горячих линий министерства экономики и посредством соцсетей сегодня от наших бдительных граждан поступает очень много обращений, связанных с ненадлежащим соблюдением эпидемиологических правил нашими предприятиями", - рассказал Родионов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".