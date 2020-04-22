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Население в Карелии помогает бороться с предпринимателями, нарушающими "антивирусный" запрет

Новости. Общество
15:36, 23 Апреля 2020
фото: pixabay
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Бороться с нарушениями карантинных мер со стороны торговых и других организаций Карелии помогает бдительность граждан.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

"И на телефоны горячих линий министерства экономики и посредством соцсетей сегодня от наших бдительных граждан поступает очень много обращений, связанных с ненадлежащим соблюдением эпидемиологических правил нашими предприятиями", - рассказал Родионов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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