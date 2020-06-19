890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Смертельная авария произошла под Петрозаводском
Сегодня 07:39
Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины 2
Сегодня 09:57
В Карелии торчащая из грунта скала спровоцировала аварию с пострадавшими
Сегодня 10:05
Памятный венок появился на месте страшного ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 1
Сегодня 07:15
Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти" 1
Сегодня 16:26
Мирошник рассказала, какой еще мост в Петрозаводске закроют на ремонт 1
Сегодня 11:35

В Петрозаводске почтили память Ростислава Роопа

Новости. Экономика
18:30, 19 Июня 2020
фото: © ПТГХ
Загрузка...

Исполнилось 110 лет со дня рождения Ростислава Александровича Роопа, директора Петрозаводского Архитектурно-строительного техникума, заслуженного учителя Карельской АССР.

В музей техникума пришли почтить память те, кто знал его лично. Разглядывая фотографии прошлых лет, узнавая себя на черно-белых снимках, присутствующие вспоминали Ростислава Александровича как человека чуткого, внимательного, очень доброго. Он всегда помогал окружающим его людям.



"Благодаря ему, я состоялся в профессии, да и жизни в целом. Ростислав Александрович был школьным другом моего отца, который погиб на войне. Он узнал, что я собираюсь продолжить образование в 8 классе, пришел ко мне домой, поздравил с успешным окончанием семилетки и убедил меня продолжить образование в архитектурно-строительном техникуме, объяснив, что через 4 года у меня будет специальность, и я смогу обеспечивать семью, в которой был старшим из трех детей. Книга стихов Лермонтова, которую он подарил, хранится у меня до сих пор", – Геннадий Пашков, выпускник техникума 1952 года, назвал роль Р.А. Роопа решающей в своей жизни.

"Он умел волноваться за каждого своего ученика и работника. Первые учащиеся жили в бараке с печным отоплением по ул. Гоголя. И он каждый день утром и вечером бывал там, проверяя, подсушены ли дрова, не угорели ли дети и чем питаются, – рассказала Ирина Пантелеймоновна Малиненко, выпускница техникума 1958 года и коллега по преподавательской работе. – Он знал, чем и как живут его питомцы. Преподавателям это был наглядный пример заботы о детях, а воспитывало нас даже наличие на вахте общежития директорского чемоданчика".

На фасаде дома № 4 по улице Энгельса в Петрозаводске размещена мемориальная доска в честь Р.А. Роопа, автор которой Алексей Михайлович Варухин, выпускник техникума 1957 года, архитектор, художник пояснил, что материал памятного знака выбран не случайно:

"Когда речь идет о человеке, участвовавшем в Великой Отечественной войне, награжденном высокими правительственными наградами за боевые и трудовые заслуги, понимаешь, что мемориальную доску нужно делать только из малинового кварцита. Это один из ценнейших камней: он уникален, прочен, лаконичен, красив".

Удивительно, как в Ростиславе Роопе сочетался профессионализм, чуткость, авторитетность, невероятная работоспособность. Он обладал огромным сердцем, в котором хватало места для всех. Мы выражаем благодарность всем участникам встречи, здоровья вам всем!

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Республики Карелия, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

Сегодня 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 13
Сегодня 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»