В Петрозаводске почтили память Ростислава Роопа

Исполнилось 110 лет со дня рождения Ростислава Александровича Роопа, директора Петрозаводского Архитектурно-строительного техникума, заслуженного учителя Карельской АССР.

В музей техникума пришли почтить память те, кто знал его лично. Разглядывая фотографии прошлых лет, узнавая себя на черно-белых снимках, присутствующие вспоминали Ростислава Александровича как человека чуткого, внимательного, очень доброго. Он всегда помогал окружающим его людям.





"Благодаря ему, я состоялся в профессии, да и жизни в целом. Ростислав Александрович был школьным другом моего отца, который погиб на войне. Он узнал, что я собираюсь продолжить образование в 8 классе, пришел ко мне домой, поздравил с успешным окончанием семилетки и убедил меня продолжить образование в архитектурно-строительном техникуме, объяснив, что через 4 года у меня будет специальность, и я смогу обеспечивать семью, в которой был старшим из трех детей. Книга стихов Лермонтова, которую он подарил, хранится у меня до сих пор", – Геннадий Пашков, выпускник техникума 1952 года, назвал роль Р.А. Роопа решающей в своей жизни.

"Он умел волноваться за каждого своего ученика и работника. Первые учащиеся жили в бараке с печным отоплением по ул. Гоголя. И он каждый день утром и вечером бывал там, проверяя, подсушены ли дрова, не угорели ли дети и чем питаются, – рассказала Ирина Пантелеймоновна Малиненко, выпускница техникума 1958 года и коллега по преподавательской работе. – Он знал, чем и как живут его питомцы. Преподавателям это был наглядный пример заботы о детях, а воспитывало нас даже наличие на вахте общежития директорского чемоданчика".

На фасаде дома № 4 по улице Энгельса в Петрозаводске размещена мемориальная доска в честь Р.А. Роопа, автор которой Алексей Михайлович Варухин, выпускник техникума 1957 года, архитектор, художник пояснил, что материал памятного знака выбран не случайно:



"Когда речь идет о человеке, участвовавшем в Великой Отечественной войне, награжденном высокими правительственными наградами за боевые и трудовые заслуги, понимаешь, что мемориальную доску нужно делать только из малинового кварцита. Это один из ценнейших камней: он уникален, прочен, лаконичен, красив".

Удивительно, как в Ростиславе Роопе сочетался профессионализм, чуткость, авторитетность, невероятная работоспособность. Он обладал огромным сердцем, в котором хватало места для всех. Мы выражаем благодарность всем участникам встречи, здоровья вам всем!

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Республики Карелия, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam

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