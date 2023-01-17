Наш земляк из города бумажников Карелии погиб в зоне спецоперации

Кондопожанин Олег Логинов погиб в ходе СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил о еще одном военнослужащем из Карелии, который погиб на Украине.

«Кондопожанин Олег Логинов, доброволец, стрелок спецотряда погиб при выполнении задач в ходе СВО. Искренне соболезную родным нашего земляка - жене Марине и сыну Артему», - сказал глава республики Артур Парфенчиков.