Наш земляк из города бумажников Карелии погиб в зоне спецоперации

Кондопожанин Олег Логинов погиб в ходе СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил о еще одном военнослужащем из Карелии, который погиб на Украине.
«Кондопожанин Олег Логинов, доброволец, стрелок спецотряда погиб при выполнении задач в ходе СВО. Искренне соболезную родным нашего земляка - жене Марине и сыну Артему», - сказал глава республики Артур Парфенчиков.
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