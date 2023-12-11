«Наша сила — в нашем единстве», — глава Карелии напомнил о 30-летии главного документа страны

Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с Днем Конституции.
Глава Карелии рассказал о знаменательном дне 12 декабря — 30-летии российской Конституции. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«А вот знали ли вы, что российская Конституция дважды была в космосе: ее отправляли на орбитальную станцию „Мир“ и МКС, а затем возвращали домой. Сегодня главный экземпляр Конституции России хранится в Московском Кремле, его используют только для инаугурации Президента», — рассказал Артур Парфенчиков.
По словам руководителя региона, принятие в 1993 году Конституции стало значимой вехой в истории страны.
«Сегодня многое повторяется — мы вновь отстаиваем интересы России, опираясь, в том числе, на главный закон. Конституция объединяет наших граждан, где бы они ни жили и каких бы политических взглядов ни придерживались. Наша сила — в нашем единстве», — написал Артур Парфенчиков.
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