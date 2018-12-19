Нашедший в баре телефон молодой житель Петрозаводска стал фигурантом дела о краже

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона в баре, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 44-летний горожанин и сообщил, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Он отдыхал в одном из баров на Зареке, а когда собрался уезжать, обнаружил пропажу.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Он заметил на полу мобильный и взял его. Дома молодой человек удалил с телефона всю информацию прежнего владельца, приготовив его к продаже.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".