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Новости. Общество
10:04, 20 Мая 2018

"Наши работники нищие, они за чертой бедности"

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Председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Карелии Сергей Соловьев рассказал о сложностях в Троллейбусном управлении Петрозаводска.

В ПМУП "Городской транспорт" принят коллективный трудовой договор, но из-за отсутствия прибыли он выполняется не в полном объеме, зарплаты работников не индексировались три года. Кроме того, профсоюзы неоднократно ставили вопрос о замене подвижного состава, но ответ тот же – нет денег.

Наши работники нищие, они за чертой бедности, - отметил Сергей Соловьев. – Коллективный договор профсоюз заключил хороший. Но он не выполняется. Получается, что все для галочки, все для проформы. Если мы по-деловому собираемся и по-деловому обсуждаем, у нас должен быть результат. А не так, что три года зарплата не индексируется. Давайте выходить из этого замкнутого круга. Нам должно быть стыдно, что люди, которые работают круглосуточно, находятся в таком положении.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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кир
2018-05-20 11:16:49
Ну да, все бедные, а машинами газоны загадили. На какие деньги?
goo
2018-05-20 11:10:50
Какие троллейбусы? Наиважнейшая проблема Петрозаводска - стеллы.
grigorjev
2018-05-20 10:51:27
Крыша едет у всех. Извращенцы в политике пляшут на "костях". Довели электротранспорт до "голой ручки". Вспоминаешь древнее: сатана там правит бал...
Плейшнер
2018-05-20 10:12:51
Так они и бедные от того что профсоюзы такие аморфные .
Гость
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