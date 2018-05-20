Председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Карелии Сергей Соловьев рассказал о сложностях в Троллейбусном управлении Петрозаводска.

В ПМУП "Городской транспорт" принят коллективный трудовой договор, но из-за отсутствия прибыли он выполняется не в полном объеме, зарплаты работников не индексировались три года. Кроме того, профсоюзы неоднократно ставили вопрос о замене подвижного состава, но ответ тот же – нет денег.

Наши работники нищие, они за чертой бедности, - отметил Сергей Соловьев. – Коллективный договор профсоюз заключил хороший. Но он не выполняется. Получается, что все для галочки, все для проформы. Если мы по-деловому собираемся и по-деловому обсуждаем, у нас должен быть результат. А не так, что три года зарплата не индексируется. Давайте выходить из этого замкнутого круга. Нам должно быть стыдно, что люди, которые работают круглосуточно, находятся в таком положении.

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