890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске в недостроенном доме компании-банкрота больше года живут люди? 3
28.02.2020 12:04
Лыжница из Карелии отправится на мировое первенство 1
28.02.2020 17:40
Следователи выясняют, почему женщина упала из окна в Петрозаводске
28.02.2020 14:54
Пенсионер в Петрозаводске проскочил на "красный" (ВИДЕО) 4
28.02.2020 11:50
Новые социальные объекты появятся на месте "развалюх" в Карелии 1
28.02.2020 16:35

"Нашла пакет на улице": в Сортавале полиция задержала распространителя незаконной предвыборной газеты

Новости. Политика
11:27, 29 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

В Сортавале была задержана полицией при распространении незаконной предвыборной газеты студентка ПетрГУ, сообщает сайт Центра политических и социальных исследований Карелии.

По информации сайта "Политика Карелии", в четверг, 27 февраля в Сортавалу, где 1 марта состоятся выборы в горсовет, завезли десант молодых людей, перед которыми была поставлена задача распространить фальшивую газету "Вести Приладожья". Как отмечает на сайте политолог Анатолий Цыганков, главный редактор этой газеты уже официально заявил, что редакция не имеет никакого отношения к специальному выпуску от 25 февраля 2020 года. Руководитель газеты Николай Федюнцев, не желая быть заподозренным в преступном соучастии, сам обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просит найти и наказать лиц, выпустивших лже-газету "Вести Приладожья". 

В пятницу при распространении незаконной газеты была задержана студентка филфака ПетрГУ. После задержания ее отвезли в суд, где в ходе заседании девушка сообщила, что нашла пакет с газетами на улице и решила раздать их горожанам.

"В подобную версию событий никто, естественно, не верит, но к распространительнице предвыборной газеты отнеслись в судебном заседании лояльно, оштрафовав участницу избирательного процесса всего лишь на одну тысячу рублей", - пишет Цыганков.

По информации сайта "Политика Карелии", полиция ищет распространителей подложной газеты, и более чем вероятно, что число оштрафованных студентов вырастет. 

"По неофициальной информации, в полпредстве Северо-Западного федерального округа выразили крайнее неудовольствие происходящим в Сортавале, - пишет Цыганков. - Инициаторы "чернушной" избирательной кампании, увлечённые горсоветовскими выборами, дискредитируют близящееся всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Подобное может рассматриваться в Москве как не случайное торпедирование всенародного голосования. Хотя такое умозаключение следует считать большим преувеличением. Предвыборный штаб, издавший лже-газету, никак не покушается на конституционное реформирование. Организаторы провокации лишь не учли на каком политическом фоне протекает рядовая горсоветовская избирательная кампания. И кому-то теперь придётся ответить за подобное безрассудство, тем более имеющее уголовные признаки".

Напомним, накануне выборов в городской совет Сортавалы неизвестные пытались распространять на улицах районного центра фальшивую газету "Вести Приладожья". На ее первой полосе оказался размещен предвыборный материал под заголовком "Жажда власти. Выборы в горсовет: интересы людей против амбиций "элиты", который наблюдатели сочли "черным пиаром". Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в республиканское министерство внутренних дел с преставлением о проведении проверки по этому факту.

Выборы нового состава городского совета Сортавалы назначены на 1 марта. За 15 депутатских мандатов борются 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
27.02.2020, 16:56
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч

Аналитика

28.02.2020 16:12
Обществоведение
На месте "развалюх" в Карелии появятся новые социальные объекты
В правительстве республики разработали механизм, который поможет решить проблему с аварийными и заброшенными строениями.
Какой дом выбрать: панельный или монолитный?
28.02.2020 10:17
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 6
27.02.2020 13:14
"Я был пристегнут к кровати" 9
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 6
22.02.2020 17:19
Вся аналитика

Чтиво

28.02.2020 13:53
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": о современных студенческих отрядах – гость программы руководитель регионального штаба "РСО" Вера Билькова
27.02.2020 14:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»