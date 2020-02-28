"Нашла пакет на улице": в Сортавале полиция задержала распространителя незаконной предвыборной газеты

В Сортавале была задержана полицией при распространении незаконной предвыборной газеты студентка ПетрГУ, сообщает сайт Центра политических и социальных исследований Карелии.

По информации сайта "Политика Карелии", в четверг, 27 февраля в Сортавалу, где 1 марта состоятся выборы в горсовет, завезли десант молодых людей, перед которыми была поставлена задача распространить фальшивую газету "Вести Приладожья". Как отмечает на сайте политолог Анатолий Цыганков, главный редактор этой газеты уже официально заявил, что редакция не имеет никакого отношения к специальному выпуску от 25 февраля 2020 года. Руководитель газеты Николай Федюнцев, не желая быть заподозренным в преступном соучастии, сам обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просит найти и наказать лиц, выпустивших лже-газету "Вести Приладожья".

В пятницу при распространении незаконной газеты была задержана студентка филфака ПетрГУ. После задержания ее отвезли в суд, где в ходе заседании девушка сообщила, что нашла пакет с газетами на улице и решила раздать их горожанам.

"В подобную версию событий никто, естественно, не верит, но к распространительнице предвыборной газеты отнеслись в судебном заседании лояльно, оштрафовав участницу избирательного процесса всего лишь на одну тысячу рублей", - пишет Цыганков.

По информации сайта "Политика Карелии", полиция ищет распространителей подложной газеты, и более чем вероятно, что число оштрафованных студентов вырастет.

"По неофициальной информации, в полпредстве Северо-Западного федерального округа выразили крайнее неудовольствие происходящим в Сортавале, - пишет Цыганков. - Инициаторы "чернушной" избирательной кампании, увлечённые горсоветовскими выборами, дискредитируют близящееся всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Подобное может рассматриваться в Москве как не случайное торпедирование всенародного голосования. Хотя такое умозаключение следует считать большим преувеличением. Предвыборный штаб, издавший лже-газету, никак не покушается на конституционное реформирование. Организаторы провокации лишь не учли на каком политическом фоне протекает рядовая горсоветовская избирательная кампания. И кому-то теперь придётся ответить за подобное безрассудство, тем более имеющее уголовные признаки".

Напомним, накануне выборов в городской совет Сортавалы неизвестные пытались распространять на улицах районного центра фальшивую газету "Вести Приладожья". На ее первой полосе оказался размещен предвыборный материал под заголовком "Жажда власти. Выборы в горсовет: интересы людей против амбиций "элиты", который наблюдатели сочли "черным пиаром". Центральная избирательная комиссия Карелии обратилась в республиканское министерство внутренних дел с преставлением о проведении проверки по этому факту.

Выборы нового состава городского совета Сортавалы назначены на 1 марта. За 15 депутатских мандатов борются 45 кандидатов. По 14 из них выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвуют также два самовыдвиженца.