Нашли седоволосого пожилого мужчину, которого искали волонтеры Карелии

Пропавший в Кондопоге 76-летний мужчина погиб.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» по Карелии появилось сообщение о том, что ранее пропавшего Владимира Петровича П. 1947 года рождения нашли.

«Найден. Погиб», — сообщили в источнике.