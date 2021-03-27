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Нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке

Новости. Общество
21:40, 27 Марта 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Тело музыканта и журналиста Александра Липницкого найдено в Москве-реке в Подмосковье.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело музыканта найдено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в четверг Липницкий, катаясь по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился и утонул. В пятницу поиски тела музыканта были приостановлены до субботы.

По информации РЕН ТВ, одна из местных жительниц сообщила ранее его жене, что лично видела, как пес выбежал на лед, провалился в воду, а музыкант бросился спасать животное, но обратно уже вернуться не смог. По ее словам, она видела, как музыкант ушел под воду.

Ранее о гибели 68-летнего Липницкого сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.

Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.

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