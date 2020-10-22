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Нашлось объяснение, почему растут цены на жилье в Карелии

Новости. Общество
11:53, 23 Октября 2020
фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Увеличение спроса населения Карелии на новые квартиры отчасти влияет на стоимость жилья.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" президент Карельского Союза Строительных компаний Александр Ефимов.

"Раз стимулируется спрос, значит идет небольшой рост стоимости квадратного метра, потому что если у населения есть деньги, есть желание у строителей поднять стоимость квадратного метра", - пояснил Ефимов.

Второй причиной подорожания жилья он назвал инфляцию.

"В связи с инфляцией растет стоимость строительных материалов. Рост стоимости квадратного метра экономически обоснован, рынок ее диктует", - добавил президент Союза.

На сколько подорожало жилье в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Dima
2020-10-23 13:48:45
Господи, ну наконец-то оно нпшлось. А то как-то было не по себе.
zanoza
2020-10-23 12:38:20
Слабое объяснение! Цены растут из-за жадности застройщиков! Цены ведь поднялись не на уровень инфляции, а гораздо выше!
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