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Насобиравший 29 штрафов ГИБДД житель Карелии рискует лишиться грузовика

Новости. Общество
10:56, 24 Июня 2021
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС, архив

У жителя Беломорского района, долгое время не платившего штрафы, судебные приставы конфискуют с целью продажи грузовик Volvo, сообщили на сайте ведомства.

Житель Беломорского района накопил 29 штрафов ГИБДД, а также задолженность по налогам и сборам, будучи индивидуальным предпринимателем. Все исполнительные производства на общую сумму 73 тысячи рублей находятся в районном отделении судебных приставов.

У должника приставами было найдено принадлежащее ему имущество — грузовой автомобиль Volvo, на который и было обращено взыскание. Далее предстоит оценка автомобиля и его продажа в счет погашения долгов. Кроме того, должник был ограничен в использовании транспортного средства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-24 12:45:05
Я на шиномонтаже столкнулся с ЧПшником, которой занимается извозом на микрюнделе. Плакался мне в жилетку, шо ему дорого заклеить прокол в шине ("А-А-А!! Новая покрышка, только купил и тут враги подсунули гвоздь... 700 р за шо? За дырку? Живодеры!!!"), дык для экономии (рублей на сто) сам корячился снимал ставил колесо. Надо полагать там у них, в извозе, совсем дело швах :)
Такова местами селяви :)
кир
2021-06-24 11:36:59
Ну, какой с него бизнесмен? Россия не заточена для рынка, - сказал умный кот.
Гость
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