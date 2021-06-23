Насобиравший 29 штрафов ГИБДД житель Карелии рискует лишиться грузовика

У жителя Беломорского района, долгое время не платившего штрафы, судебные приставы конфискуют с целью продажи грузовик Volvo, сообщили на сайте ведомства.

Житель Беломорского района накопил 29 штрафов ГИБДД, а также задолженность по налогам и сборам, будучи индивидуальным предпринимателем. Все исполнительные производства на общую сумму 73 тысячи рублей находятся в районном отделении судебных приставов.

У должника приставами было найдено принадлежащее ему имущество — грузовой автомобиль Volvo, на который и было обращено взыскание. Далее предстоит оценка автомобиля и его продажа в счет погашения долгов. Кроме того, должник был ограничен в использовании транспортного средства.