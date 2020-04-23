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Настя Каменских показала ножки в дерзком мини (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 23 Апреля 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Певица позволила фанатам увидеть себя в спальне.

Настя Каменских показала, как одевается в условиях самоизоляции. Поп-звезда поделилась эротическим кадром, на котором запечатлена в короткой черно-белой пижаме с шортиками, пишет Cosmopolitan.

Каменских высказалась об одном из своих украшений, которые часто видят на ней.



"Вы, наверное, заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью "Love". Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают. Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет всё вокруг. Любить и быть любимым. Самое важное – всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность. Поэтому моя цепочка на шее – это напоминание о самом важном в этом мире. О любви", – указала она.

 
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