Настя Каменских показала ножки в дерзком мини (ФОТО)

Певица позволила фанатам увидеть себя в спальне.

Настя Каменских показала, как одевается в условиях самоизоляции. Поп-звезда поделилась эротическим кадром, на котором запечатлена в короткой черно-белой пижаме с шортиками, пишет Cosmopolitan.



Каменских высказалась об одном из своих украшений, которые часто видят на ней.







"Вы, наверное, заметили, что я часто ношу на шее цепочку с надписью "Love". Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечают. Но ведь столько в нем на самом деле смысла. И смыслом оно наполняет всё вокруг. Любить и быть любимым. Самое важное – всегда самое простое. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность. Поэтому моя цепочка на шее – это напоминание о самом важном в этом мире. О любви", – указала она.