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Настя Каменских порадовала фанатов игривыми фото из постели

Новости. Вечерняя столица
23:30, 19 Мая 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Певица вновь порадовала поклонников новыми снимками.

Настя Каменских выложила в Instagram постельные фото.

Звезда игриво позировала на камеру, отправляя фотографу "поцелуйчики".

Певица предстала перед подписчиками в полупрозрачной пижаме с мини-шортами.

Под постом остались лестные комментарии: "Так сильно люблю, что встала в такую позу", "Ты самая лучшая и самая красивая", "Невозмутимая девчушка NK".

Ранее Каменских создала романтическое видео, которое посвятила супругу Потапу. Настя показала пикантные кадры, сделанные на лучших курортах мира.

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