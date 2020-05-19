Настя Каменских порадовала фанатов игривыми фото из постели

Певица вновь порадовала поклонников новыми снимками.

Настя Каменских выложила в Instagram постельные фото.

Звезда игриво позировала на камеру, отправляя фотографу "поцелуйчики".

Певица предстала перед подписчиками в полупрозрачной пижаме с мини-шортами.

Под постом остались лестные комментарии: "Так сильно люблю, что встала в такую позу", "Ты самая лучшая и самая красивая", "Невозмутимая девчушка NK".

Ранее Каменских создала романтическое видео, которое посвятила супругу Потапу. Настя показала пикантные кадры, сделанные на лучших курортах мира.