Настя Каменских устроила "эротический стриптиз" для поклонников (ВИДЕО)

Певица решила поднять настроение своим фанатам.

Каменских устроила "эротический сюрприз", пишет Cosmopolitan.

Певица показала, как проводит время дома. Настя записала пикантное видео, которое заинтриговало фанатов.



В кадре певица под мелодию You can live your hat "сбрасывает" жакет, потом – трусики и бюстгальтер из красной прозрачной ткани.

Многие фолловеры понадеялись, что красотка появится перед ними обнаженной. Но вместо этого она в домашней одежде собрала вещи в корзину и отправилась в ванную, чтобы их постирать.



"Повседневная рутина", – пошутила инстадива.

Фолловеры восторженно оценили забавный ролик.