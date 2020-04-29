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Настя Каменских устроила "эротический стриптиз" для поклонников (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 29 Апреля 2020
фото: © instagram.com/kamenskux
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Певица решила поднять настроение своим фанатам.

Каменских устроила "эротический сюрприз", пишет Cosmopolitan.

Певица показала, как проводит время дома. Настя записала пикантное видео, которое заинтриговало фанатов.

В кадре певица под мелодию You can live your hat "сбрасывает" жакет, потом – трусики и бюстгальтер из красной прозрачной ткани.

Многие фолловеры понадеялись, что красотка появится перед ними обнаженной. Но вместо этого она в домашней одежде собрала вещи в корзину и отправилась в ванную, чтобы их постирать.

"Повседневная рутина", – пошутила инстадива.

Фолловеры восторженно оценили забавный ролик.

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