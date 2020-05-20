Настя Задорожная устроила игры на раздевание и засветила грудь (ФОТО)

Актриса и певица заинтриговала подписчиков, загадав им викторину.

Задорожная поинтересовалась, любят ли ее фанаты игры на раздевание, а затем показала сексуальное фото. Певица опубликовала снимок, на котором позировала в гримерке топлес в белых трусиках и специальных накладках для сценического образа, пишет "Муз-тв".

"Директ разорвало от сегодняшней "викторины". Ответов правильных много, поэтому, чтобы всех осчастливить "презент"на ваших экранах. Эльфа Крафт", – написала звезда.

В кадре Настя прикрыла грудь своими длинными волосами, но они не смогли скрыть все достоинства ее фигуры.