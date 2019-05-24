Настю Каменских заподозрили в беременности после внезапной свадьбы

Подписчиков привлекло фото певицы.

На снимке артистка позирует в шикарном серебристом платье. При этом одну руку Настя Каменских приложила к чуть округлившемуся животу – так, как это делают беременные женщины, пишет издание "Дни.ру".

Поклонники исполнительницы предположили, что певица находится в интересном положении.



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Примечательно, что спустя сутки после публикации интригующей фотографии появилась официальная новость о свадьбе Насти Каменских и Алексея Потапенко. 23 мая 2019 года певица опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к новоиспеченному жениху и фанатам.

"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", – написала артистка под фотографией в свадебных нарядах.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта "Потап и Настя". Однако, долгое время Алексея Потапенко и Насти Каменских воздерживались от любых комментариев о своей личной жизни.