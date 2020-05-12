Наталья Бочкарева в платье с глубоким декольте показала сочные ягодки (ФОТО)

Актриса обрадовала поклонников новым ярким образом.

Звезда сериала "Счастливы вместе" даже в условиях самоизоляции старается выглядеть роскошно. Она позировала на балконе. Наталья предстала в амплуа женщины-вамп, пишет Cosmopolitan.

Бочкарева снялась с тарелкой ярких ягод в руках.





"Жизнь на десять процентов состоит из того, что происходит, и на девяносто – из того, как мы на это реагируем", – высказалась она.

Кинозвезда призвала поклонников стараться излучать только положительную энергию.



"Давайте сегодня попробуем сделать, каждый для себя, максимальный день позитива. Постараемся побольше улыбаться, радоваться мелочам, не ссориться, не кричать, не нервничать, а все дела делать с пользой и хорошим настроением! Договорились? Всех мысленно обминаю", – резюмировала Наталья.