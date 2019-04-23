18:00, 23 Апреля 2019
Нательный крестик и пара тысяч стали добычей злоумышленника напавшего на 80-летнюю петрозаводчанку
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Злоумышленник высмотрел пожилую жертву в магазине, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции Петрозаводска обратилась 80-летняя жительница микрорайона Древлянка. Она возвращалась из магазина, когда незнакомец выхватил из её незакрытой сумки кошелёк. В нем были пенсионное удостоверение, нательный крестик из серебра и 4 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина.
По версии следствия, он еще в магазине заметил пожилую женщину, проследовал за ней, дождался удобного момента и похитил из сумки кошелёк.
Впоследствии он выбросил документ и крестик, а деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
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