Нательный крестик и пара тысяч стали добычей злоумышленника напавшего на 80-летнюю петрозаводчанку

Злоумышленник высмотрел пожилую жертву в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 80-летняя жительница микрорайона Древлянка. Она возвращалась из магазина, когда незнакомец выхватил из её незакрытой сумки кошелёк. В нем были пенсионное удостоверение, нательный крестик из серебра и 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 19-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, он еще в магазине заметил пожилую женщину, проследовал за ней, дождался удобного момента и похитил из сумки кошелёк.

Впоследствии он выбросил документ и крестик, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до четырех лет.