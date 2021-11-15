Национальный банк Карелии объяснил ускорение роста цен на продукты питания

Темпы роста цен на продовольственные товары в Карелии увеличились в октябре из-за подорожания ГСМ и удобрений.

Такое объяснение содержится в аналитическом обзоре Национального банка по Республике Карелия — отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

«В сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился из-за возросших издержек производителей. Удорожание удобрений, упаковки и горюче-смазочных материалов отразилось в ценах на помидоры и огурцы. На динамику цен на куриное мясо и яйца отчасти повлияло неполное восстановление производства в отдельных регионах, где наблюдалось ухудшение эпизоотической ситуации», — говорится в обзоре.

По данным Карелиястат, продовольственные товары в Карелии подорожали с начала года на 7,2%.