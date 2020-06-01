Национальный парк в Карелии вошел в топ-10 самых красивых парков России

Пользователи соцсетей отдали "Паанаярви" третье место в рейтинге самых живописных национальных парков.

По данным опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, большинство пользователей соцсетей (32,79%) считают самым привлекательным для прогулок Ливадийский парк в Ялте. Второе место поделили между собой Катунский заповедник в Горном Алтае и Сочинский национальный парк в Краснодарском крае, набрав по 11,48% голосов. На третьем месте тоже сразу два красивых парка — "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии и "Паанаярви" в Карелии. У "бронзовых" призеров по 9,84% голосов.

По данным опроса Tvil.ru, в число самых живописных нацпарков России также вошли "Куршская коса" в Калининградской области (8,2%), Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье (6,56%), "Ленские столбы" в Якутии (4,92%), "Таганай" в Челябинской области (3,28%) и "Черные Земли" в Калмыкии (1,64%), сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Напомним, Карелия вошла в топ регионов по спросу на летний отдых в санаториях.