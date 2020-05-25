Карелия вошла в топ регионов по спросу на летний отдых в санаториях

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях этим летом.

Рейтинг составлен по данным спроса на сервисе бронирования санаториев.

В первую десятку популярных курортов для отдыха в санаториях этим летом входят Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставропольском крае, курорты Крыма, Башкирии и Горного Алтая.



В топ-25 регионов также входят Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области, Республика Чувашия, Пермский край, Калининградская область, Свердловская область, Алтайский край, Республика Карелия, Новосибирская, Ярославская, Ивановская и Тульская области.

За проживание, питание и лечение в санаториях Карелии туристы готовы платить 2,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что Карелию хотят включить в список новых направлений для внутреннего туризма.