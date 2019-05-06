Национальный театр Карелии примет участие в межрегиональном фестивале

Фестиваль будет проходить в Тамбове с 11 по 24 мая, сообщили в Минкультуры Карелии.

Спектакль Национального театра Карелии "Валентинов день" примет участие в XIII межрегиональном театральном фестивале имени Н.Х. Рыбакова. Фестиваль будет проходить в Тамбове с 11 по 24 мая на сцене Тамбовского государственного академического театра драмы.

В жюри фестиваля – известные российские артисты и ведущие театральные критики.

Конкурсную программу фестиваля составят спектакли театров из Рязани, Иванова, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Ярославля, Таганрога, Тамбова и Карелии.

Помимо показа конкурсных спектаклей и их обсуждений, фестиваль проводит творческие встречи, мастер-классы, театральные перфомансы.