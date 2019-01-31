Научный сотрудник Национального музея Карелии встала на защиту "Калевалы"

Карельский исследователь раскритиковала новое издание на "калевальскую" тему.

Научный сотрудник Национального музея Карелии Татьяна Бердашева выступила с жесткой рецензий на вышедшею в Санкт-Петербурге книгу братьев Бакулиных "Сампо. Руны Похьёлы", который авторы представили не иначе как "первый карельский народный эпос". Как призналась сама Бердашева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", ее очень просили не комментировать это издание, но она не простила бы себе "попустительства в этом деле", поскольку считает его слишком "важным это для нашей литературы и культуры в целом".

Похоже, в Год "Калевалы" Россия станет ареной нешуточной борьбы за знаменитый эпос, который, к слову сказать, в Советском Союзе именовался как "карело-финский". И надо отдать должное мужеству молодого карельского исследователя, которая отважилась вступить в эту борьбу – в противовес патриотическому мейнстриму, уже поглотившему историческую науку и добравшемуся до филологии.

Читайте подробнее в статье "Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"