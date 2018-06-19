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Новости. Общество
21:05, 19 Июня 2018

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста

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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его сторонники подали заявки на акции против повышения пенсионного возраста 1 июля в 20 городах страны.

"Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", - написал Навальный в своем инстаграме, передает "Интферфакс".

По его словам, заявки на акции поданы только в тех городах, где не проходит чемпионат мира по футболу, в связи с чем там сохранился стандартный порядок подачи уведомлений о проведении массовых мероприятий.

"Список городов, где поданы заявки: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль", - написал оппозиционер.

Ранее сторонники Навального сообщали в соцсетях, что уже была подана заявка на проведение 5 июля в Вологде митинга против повышения пенсионного возраста.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году. Как сообщали в "Единой России", законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-19 22:07:35
Пищу получили навальнята. А сами чего? Да ничего, пыль одна.
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