Навещавший мать житель Карелии пошел на преступление

В мае в полицию обратилась 20-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.
Девушка сообщила, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Как выяснилось, потерпевшая обронила его в общежитии, когда приходила в гости к знакомому.
Полицейские установили, что к хищению причастен 34-летний мужчина.
Житель Карелии пришел навестить мать. Телефон нашел на полу общей кухни, забрал себе, а затем продал родственнице за тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Карелии лишилась телефона почти за 90 тысяч рублей.
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