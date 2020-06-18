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Навещавший мать житель Карелии пошел на преступление

Новости. Криминал
17:20, 18 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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В мае в полицию обратилась 20-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Девушка сообщила, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, потерпевшая обронила его в общежитии, когда приходила в гости к знакомому.

Полицейские установили, что к хищению причастен 34-летний мужчина.

Житель Карелии пришел навестить мать. Телефон нашел на полу общей кухни, забрал себе, а затем продал родственнице за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии лишилась телефона почти за 90 тысяч рублей.

 

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