Назначен исполняющий обязанности руководителя Следкома Карелии

Карельское управление следственного комитета возглавил руководитель приморского отдела главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

"Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 16 мая 2019 года полковник юстиции Швец Евгений Николаевич назначен на должность исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия", - сообщается на сайте Следкома республики.

Как ранее "Столица на Онего" сообщала, Евгений Швец родился 21 октября 1977 года в Иркутске. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в органах прокуратуры города на Неве.

Последние годы является руководителем следственного отдела по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Предыдущий руководитель карельского управления следственного комитета Юрий Бабойдо, полномочия которого заканчивались в начале мая, скоропостижно скончался 26 апреля в Петрозаводске, в служебной квартире.