Назначен новый начальник управления по охране культурного наследия Карелии

Глава республики своим указом назначил нового начальника управления с 18 ноября.

Глава региона Артур Парфенчиков 17 ноября издал указ о назначении начальника управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

«В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 18 ноября 2022 года Гуртову Викторию Константиновну Начальником Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия», — гласит указ.

Ранее Виктория Гуртова была исполняющей обязанности начальника Управления.

С 2017 года пост начальника Управления по охране объектов культурного наследия Карелии занимала Юлия Алипова, которая уволилась по собственному желанию в июле 2022 года.