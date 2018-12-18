Назвали среднюю сумму взятки в России в 2018 году

Общая сумма взяток по всем делам составила 1,8 миллиарда рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Средняя сумма взятки в России в 2018 году составила 609 тысяч рублей, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной добавил, что с января по сентябрь 2018 года зафиксировано 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше миллиона рублей. Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает восемь миллионов рублей, пишет "РИА Новости".

За этот же период выявили 826 случаев взяток в значительном размере – от 25 до 150 тысяч рублей. Общая сумма превышает 48 миллионов, а средняя – 58 тысяч рублей.



Если говорить о взятках в крупном размере – от 150 тысяч до миллиона рублей, – то выявлено 538 таких фактов. Общая сумма 193,5 миллиона рублей, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.