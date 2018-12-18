Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 18 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Владимир Трефалов

Назвали среднюю сумму взятки в России в 2018 году

Загрузка...

Общая сумма взяток по всем делам составила 1,8 миллиарда рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Средняя сумма взятки в России в 2018 году составила 609 тысяч рублей, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной добавил, что с января по сентябрь 2018 года зафиксировано 186 взяток в особо крупном размере, то есть свыше миллиона рублей. Общая сумма по ним составила 1,5 миллиарда рублей, а средний размер превышает восемь миллионов рублей, пишет "РИА Новости".

За этот же период выявили 826 случаев взяток в значительном размере – от 25 до 150 тысяч рублей. Общая сумма превышает 48 миллионов, а средняя – 58 тысяч рублей.
 
Если говорить о взятках в крупном размере – от 150 тысяч до миллиона рублей, – то выявлено 538 таких фактов. Общая сумма 193,5 миллиона рублей, средняя сумма взятки здесь 364 тысячи рублей.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
15.12.2018, 15:34
В Петрозаводске водитель маршрутки зажал в дверях пенсионерку и заставил ее бежать за автобусом

Аналитика

17.12.2018 10:45
Обществоведение
Как Карелия может помочь безработным? 5
Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались? 3
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 7
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»