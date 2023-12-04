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Назван главный признак отсутствия важного элемента в организме

Новости. Общество
00:10, 05 Декабря 2023
фото: © rawpixel.com / Freepik

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Эксперт объяснила, как определить дефицит одного из важнейших элементов в человеческом организме и чем грозит его нехватка.

Железо участвует во многих физиологических процессах и необходимо для полноценной работа организма. О том, по каким признакам можно заподозрить дефицит железа, «Известиям» 4 декабря рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Один из первых и наиболее очевидных симптомов недостатка железа — повышенная утомляемость. Человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения, а нагрузки, даже самые простые, требуют от него огромных усилий. Кожа без достаточного количества железа становится бледной, поскольку кровь не может эффективно переносить кислород. Пульс учащается, человек испытывает головокружение и головную боль», — рассказала Кашух.

Кроме того, по словам врача, недостаток железа может влиять и на состояние волос и ногтей, делая их ломкими. Трещины в уголках рта и болезненные язвы на языке также могут указывать на дефицит железа.

Длительная нехватка железа приводит к ухудшению качества жизни и способна спровоцировать развитие ряда хронических заболеваний. Среди них — одышка (ощущение, что воздуха не хватает, которое возникает сначала при физической активности, а по мере прогрессирования состояния и в покое), повышенный риск развития болезней сердца, ослабление иммунитета, отметила специалист.

«Помимо этого дефицит железа негативно влияет на психологическое состояние, может вызвать раздражительность, депрессию, ухудшение памяти и способности концентрироваться. В период беременности дефицит железа может повысить риск преждевременных родов и стать причиной низкого веса новорожденного», — добавила она.

Врач рассказала, что главным образом человек получает железо с пищей — в большом количестве элемент содержится в красном мясе, рыбе, бобовых, некоторых зеленых овощах (например, шпинате). Лучше всего усваивается гемовое железо, которое содержится в продуктах животного происхождения. Негемовое железо, по ее словам, содержащееся в растительных продуктах, тоже полезно, но оно всасывается менее эффективно.

 «Для лучшего усвоения железа продукты, богатые микроэлементом, лучше употреблять вместе с витамином С — в больших количествах он содержится в том числе в цитрусовых. Некоторые вещества, напротив, ухудшают усвоение железа организмом. К ним относятся кальций, танины (они есть в чае и кофе), оксалаты (в шоколаде, петрушке, фасоли), полифенолы (в вине), соевый белок и некоторые медицинские препараты, например лекарства от изжоги», — подчеркнула Кашух.

По ее словам, дефицит железа может развиться по нескольким причинам — от недостаточного употребления продуктов, богатых этим микроэлементом, до патологических состояний, которые мешают усвоению железа (например, это могут быть воспалительные заболевания кишечника, полипы).

«Также дефицит железа может развиться на фоне повышенной потребности в нем: такое часто случается во время беременности и лактации, в подростковый период. Женщины в репродуктивном возрасте могут сталкиваться с дефицитом железа из-за потерь крови во время менструации. Все эти категории входят в группу риска по железодефицитной анемии, а значит, им следует внимательно следить за своими ощущениями и регулярно проходить обследование», — отметила врач.

Для профилактики дефицита железа она рекомендовала пересмотреть рацион и убедиться, что в нем содержится достаточное количество продуктов, богатых этим минералом, а также витамином С. В то же время следует избегать чрезмерного употребления кофеина и кальция сразу после приема пищи — они могут ухудшить усвоение железа.

«Тем, кто в группе риска, рекомендуется регулярно сдавать общий анализ крови, а при признаках дефицита железа и анализ на ферритин. Эти исследования позволят оценить, достаточное ли количество микроэлемента поступает с пищей», — подытожила специалист.

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