Эксперт назвал источник мифа о массовом пьянстве россиян

Эксперт считает, что в распространении подобного мифа виноваты иностранцы.

Поголовное пьянство россиян — это миф, который запустили иностранцы, после чего его подхватило само население России, считает эксперт по алкогольному рынку, главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру" в рамках проекта "Мифы о России".

"Россия никогда не спивалась, если уж говорить так. Не было такого, в чем ее всегда обвиняют — в повальном пьянстве. Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя", — уверен эксперт.

По словам Смирнова, первым источником мифа о российском пьянстве можно назвать французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал об этом в своих воспоминаниях о поездке в Россию в 1839 году. В стране это заявление подхватили из-за того, что "заграница сказала", считает он.

Эксперт объяснил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран и присутствовал со времен появления человека. "Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды. Так получилось — сначала пиво, а потом еда", — заявил Смирнов.

"Здесь абсолютно ничего особенного нет, потому что алкоголь проник во все сферы деятельности. Предположим, те же пирожные изначально готовятся с добавлением коньяка, рома и так далее. Если вы возьмете хорошо, правильно сделанное пирожное "картошка", съев два, вы выпьете до 30-45 граммов коньяка или рома", - сказал он.

Как считает Смирнов, уровень потребляемого алкоголя на душу населения в России составляет приблизительно 10 литров в год и он установился "100 или даже 200 лет назад". Это значение немного колеблется — ненамного возрастает во время кризиса и падает при экономическом подъеме.