Назван покупатель пакета акций банка "Онего"

Опубликован протокол торгов по продаже части акций ПАО "Банк Онего", принадлежавших администрации Сортавальского района Карелии.

На продажу было выставлено 0,5% акций банка в количестве 6900 штук номиналом 100 рублей каждая. Их общая номинальная стоимость была оценена в 690 тыс. рублей.

На торги было подано две заявки. Согласно протоколу торгов победителем стал Владимир Леднев.

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