Назван покупатель пакета акций банка "Онего"

По теме
Загрузка...
Опубликован протокол торгов по продаже части акций ПАО "Банк Онего", принадлежавших администрации Сортавальского района Карелии.
На продажу было выставлено 0,5% акций банка в количестве 6900 штук номиналом 100 рублей каждая. Их общая номинальная стоимость была оценена в 690 тыс. рублей.
На торги было подано две заявки. Согласно протоколу торгов победителем стал Владимир Леднев.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
05.04.2018, 10:41
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
10.04.2018 13:16
Тема недели
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
Чтиво
Сегодня 12:47
Личное мнение
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
Медиа
Сегодня 12:44
Опрос
Как вы отреагировали ли вы на очередной обвал рубля?
Комментарии